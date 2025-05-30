Лукашенко обратился к белорусским артиллеристам, назвав сложные задачи

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 мая обратился к белорусским артиллеристам, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусским лидером были направлены поздравления личному составу и ветеранам 3620-й артиллерийской базы вооружения, которая отмечает 80 лет со дня образования воинской части.
В своем поздравлении Лукашенко отметил, что свою историю эта воинская часть начала в мае 1945 года. И с того времени ее личным составом бережно хранятся, приумножаются и передаются молодежи заложенные ветеранами славные традиции поколения победителей.
Глава Беларуси подчеркнул, что каждый день военнослужащими и гражданским персоналом артиллерийской базы вооружения выполняются большие объемы работ по ремонту и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.
Также Лукашенко обратил внимание на музей оружия и книгу памяти, приуроченную к 100-летию службы ракетно-артиллерийского вооружения, которые создали на базе. Он назвал это яркими примерами патриотического воспитания, которые мотивируют юных белорусов выбирать профессии, связанные с защитой Родины.
А затем глава страны сказал артиллеристам о самых сложных задачах.
— Убежден, постоянно совершенствуя свое мастерство, личный состав и далее будет эффективно решать самые сложные и ответственные задачи в интересах укрепления обороноспособности страны, — заключил белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси.
А еще лидер страны сказал Эйсмонт, какие его слова надо довести до каждого белоруса.