В Красноярске планируют запуск производства двигателей для беспилотников

В Красноярске стартует поиск инвесторов для реализации проекта по производству двигателей для беспилотных летательных аппаратов.
На данный момент двигатели изготавливаются на опытно-промышленном производстве, однако для их масштабирования требуется инвестиция в размере 200 миллионов рублей, сообщает корпорация развития Енисейской Сибири.
Конструкторы занимаются не только выпуском стандартных моделей, но и адаптацией двигателей под индивидуальные требования клиентов. Важно отметить, что производство является полностью отечественным и не использует иностранных комплектующих.
Эксперты считают проект перспективным, так как за последние пять лет рынок беспилотных авиационных систем демонстрирует стабильный рост.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае хотят создать инженерную школу.