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В Красноярске планируют запуск производства двигателей для беспилотников

В Красноярске стартует поиск инвесторов для реализации проекта по производству двигателей для беспилотных летательных аппаратов.

В Красноярске стартует поиск инвесторов для реализации проекта по производству двигателей для беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент двигатели изготавливаются на опытно-промышленном производстве, однако для их масштабирования требуется инвестиция в размере 200 миллионов рублей, сообщает корпорация развития Енисейской Сибири.

Конструкторы занимаются не только выпуском стандартных моделей, но и адаптацией двигателей под индивидуальные требования клиентов. Важно отметить, что производство является полностью отечественным и не использует иностранных комплектующих.

Эксперты считают проект перспективным, так как за последние пять лет рынок беспилотных авиационных систем демонстрирует стабильный рост.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае хотят создать инженерную школу.