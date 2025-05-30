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В Иркутской области потушили все лесные пожары

За последние сутки горело 880 гектаров земли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области потушили огонь на 880 гектарах земли лесного фонда. За последние сутки три пожара зафиксировали в Жигаловском, Казачинско-Ленском и Катангском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, во всех случаях лес загорелся из-за грозы.

— В тушении участвовали 79 сотрудников лесопожарных формирований, задействовали восемь единиц техники и три вертолета Ми-8, — поделились в пресс-службе правительства.

Утром 30 мая пожаров в лесах Иркутской области не зарегистрировали. Но патрулирование обстановки все равно продолжаются. Территории контролируют 59 групп в составе 131 спасателя.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Казачинско-Ленском и Киренском районах подтоплены 47 участков.