В Иркутской области потушили все лесные пожары

В Иркутской области потушили огонь на 880 гектарах земли лесного фонда. За последние сутки три пожара зафиксировали в Жигаловском, Казачинско-Ленском и Катангском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, во всех случаях лес загорелся из-за грозы.
— В тушении участвовали 79 сотрудников лесопожарных формирований, задействовали восемь единиц техники и три вертолета Ми-8, — поделились в пресс-службе правительства.
Утром 30 мая пожаров в лесах Иркутской области не зарегистрировали. Но патрулирование обстановки все равно продолжаются. Территории контролируют 59 групп в составе 131 спасателя.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Казачинско-Ленском и Киренском районах подтоплены 47 участков.