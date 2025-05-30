В Иркутской области потушили все лесные пожары

В Иркутской области потушили огонь на 880 гектарах земли лесного фонда. За последние сутки три пожара зафиксировали в Жигаловском, Казачинско-Ленском и Катангском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, во всех случаях лес загорелся из-за грозы.