10 пар поженились под открытым небом на Амурском утесе в Хабаровске

В Хабаровске прошла необычная церемония бракосочетания. Молодожены сказали друг другу «да» на фоне живописной набережной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На Амурском утесе в Хабаровске зарегистрировали браки 10 пар. Торжество приурочили к приближающемуся Дню города. Церемония прошла в рамках нацпроекта «Семья».
Среди новобрачных были участники специальной военной операции. Для них регистрация стала особенным моментом. Также чествовали пары, которые прожили вместе более 50 лет. Им вручили Памятный знак супружеского долголетия от правительства края.
«Хочу пожелать всем парам взаимопонимания, поддержки и счастья на вашем общем пути. Пусть ваш дом наполнится теплом, радостью и благополучием», — сказал мэр города.