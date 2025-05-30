Турецкие поставки лимонов в Россию сократились до минимума с 2020 года

Всего за первые четыре месяца 2025 года Россия импортировала из Турции 46,6 тысячи тонн лимонов стоимостью 30,5 миллионов долларов. Это на 25% меньше по объёму и на 0,7% меньше по стоимости, чем в прошлом году. Меньше лимонов из Турции в Россию ввозили только в 2020 году (39,8 тысячи тонн на 30,4 миллиона долларов).