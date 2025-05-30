Экс-игрок «Крыльев» Каряка: Осинькин может тренировать топ-клуб Премьер-лиги

Бывший футболист «волжан» и сборной России оценил работу отечественного специалиста в Самаре и высказался о его будущем.
Игорь Осинькин покинул «зелено-бело-синих» в конце мая. На днях губернатор Вячеслав Федорищев вручил ему знак «За заслуги перед Самарской областью». А до этого появилась петиция с призывом оставить его на посту наставника «КС».
«В каких-то моментах Осинькин сработал хорошо в “Крыльях”. Можно было понять ситуацию команды. Каждый год забирали одного из лидеров состава. Если бы была возможность сохранить тех футболистов, то боролись бы за высокие места».
Период работы Игоря Витальевича в местном клубе оценил положительно. Но добавил: на результаты самарцев повлияли в том числе разбирательства с судейством.
В разговоре с «РБ Спорт» Андрей Каряка подчеркнул: сейчас Осинькин вполне способен возглавить ведущую команду РПЛ:
«Может стать главным тренером топ-клуба Премьер-Лиги. Убежден в этом».
Ранее рассказывали о значимых, по мнению редакции, матчах Игоря Осинькина в должности наставника «Крыльев Советов».
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