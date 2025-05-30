В Совфеде предложили создать в России единый реестр курьеров

Шейкин обратил внимание, что сейчас большой проблемой остаётся привлечение к ответственности курьеров, нарушающих ПДД. По словам сенатора, многие курьеры действуют фактически вне закона, используя личные или арендованные транспортные средства без необходимых разрешительных документов, в том числе водительского удостоверения. В результате возникает угроза для безопасности участников дорожного движения. Кроме того, это усложняет контроль за действиями курьеров со стороны госорганов.