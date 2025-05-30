В Совфеде предложили создать в России единый реестр курьеров

Сенатор Артём Шейкин выступил с предложением создать в России Единый федеральный реестр курьеров и обратился в министерство транспорта РФ с просьбой выразить свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшееся в распоряжении агентства обращение на имя замглавы Минтранса Дмитрия Зверева.
«Прошу Вас выразить позицию относительно целесообразности создания Единого федерального реестра курьеров в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и укрепления правовых основ развития отрасли курьерских услуг в России», — следует из текста обращениия.
Шейкин обратил внимание, что сейчас большой проблемой остаётся привлечение к ответственности курьеров, нарушающих ПДД. По словам сенатора, многие курьеры действуют фактически вне закона, используя личные или арендованные транспортные средства без необходимых разрешительных документов, в том числе водительского удостоверения. В результате возникает угроза для безопасности участников дорожного движения. Кроме того, это усложняет контроль за действиями курьеров со стороны госорганов.
Шейкин добавил, что реестр позволит собрать полную и достоверную информацию о каждом курьере, упростит процессы идентификации, а также повысит прозрачность в сфере доставки.
Создание реестра, по мнению сенатора, необходимо закрепить в отдельном законе, который будет регулировать деятельность курьеров. При этом важно, чтоб появление такой системы не обременяло бизнес, особенно малые компании и самозанятых, а способствовало цивилизованному развитию сферы.
Ранее стало известно, что в Петербурге мигрантам запретят работать курьерами и таксистами.