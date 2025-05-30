Еще в одном районе Гродненской области выпускные пройдут без алкоголя

Так, на территории этого региона продажа водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов будет ограничена с 18:00 дня проведения выпускных вечеров у школьников до 08.00 следующего за ним дня.