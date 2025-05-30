Еще в одном районе Гродненской области выпускные пройдут без алкоголя

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Власти Берестовицкого района Гродненской области приняли решение ограничить продажу алкоголя на выпускные вечера у школьников, соответствующее решение райисполкома официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.
Так, на территории этого региона продажа водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов будет ограничена с 18:00 дня проведения выпускных вечеров у школьников до 08.00 следующего за ним дня.
Однако есть исключение — розничная торговля в объектах общественного питания на розлив.
Ранее аналогичное решение приняли власти Гродно и трех районов Гродненской области, среди них Щучинский, Новогрудский и Лидский. На территории этих регионов и областного центра спиртные напитки также будет нельзя купить на выпускные вечера.
Выпускные вечера
Выпускные пройдут по всей стране 13 июня.
В Минске горисполком установил единое время начала выпускных вечеров. Так, в 20:00 начнется торжественное мероприятие, посвященное вручению документов об образовании.
Мероприятие состоит из двух частей: первая — торжественная, когда выпускники получат первые документы об образовании, и вторая — концертно-развлекательная.