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Маск покидает Белый дом: Трамп объявил о последнем дне работы предпринимателя

Трамп проведет пресс-конференцию с Маском перед его уходом с поста главы DOGE.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп официально объявил о завершении работы Илона Маска на посту руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE). Соответствующее заявление глава США сделал в своей социальной сети Truth.

В ночном посте Маск подтвердил окончание своих полномочий в качестве специального госслужащего, поблагодарив Трампа за возможность бороться с неэффективными правительственными расходами.

Трамп назначил заключительную пресс-конференцию с участием Маска на пятницу в 13:30 по местному времени (20:30 мск). Мероприятие пройдет в Овальном кабинете Белого дома и ознаменует официальное завершение деятельности предпринимателя в администрации.

При этом президент подчеркнул, что Маск продолжит сотрудничество с правительством. Созданный под руководством бизнесмена DOGE за время работы выявил масштабные нецелевые расходы федеральных ведомств.

Прежде Маск, похоже остался недоволен законопроектом о масштабных расходах, который Палата представителей с трудом приняла по настоянию президента США Дональда Трампа. Он отметил, что поддерживаемый американским лидером «Большой красивый законопроект» противоречит целям его Департамента.