Маск покидает Белый дом: Трамп объявил о последнем дне работы предпринимателя

Трамп назначил заключительную пресс-конференцию с участием Маска на пятницу в 13:30 по местному времени (20:30 мск). Мероприятие пройдет в Овальном кабинете Белого дома и ознаменует официальное завершение деятельности предпринимателя в администрации.