Волейбольная «Нова» рассталась с доигровщиком Н. Аксютиным

30-летний доигровщик Никита Аксютин присоединился к «Нове» осенью 2024-го. До этого был в том числе в нижневартовской «Югре-Самотлор», ливийской «Ассуэли», турецком «Афьоне», красноярском «Енисее», сургутском клубе «Газпром-Югра».