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Волейбольная «Нова» рассталась с доигровщиком Н. Аксютиным

Он выступал за волжан с прошлого года. О его уходе сообщили представители местного коллектива.

Он выступал за волжан с прошлого года. О его уходе сообщили представители местного коллектива.

30-летний доигровщик Никита Аксютин присоединился к «Нове» осенью 2024-го. До этого был в том числе в нижневартовской «Югре-Самотлор», ливийской «Ассуэли», турецком «Афьоне», красноярском «Енисее», сургутском клубе «Газпром-Югра».

«Благодарим Никиту за его игру и яркие эмоции! Желаем здоровья и удачи в дальнейшей карьере», — написали представители команды из 63-го региона.

На днях она продлила соглашение о сотрудничестве с доигровщиком Михаилом Даниловым. Однако ранее «Нову» покинул ряд других игроков.

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