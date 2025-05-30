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Ревнивец из Твери убил жену скалкой и подушкой

В Твери произошла трагедия, вызванная необузданной ревностью. 41-летний местный житель Александр, заподозривший 40-летнюю супругу Анну в излишней близости с соседом, жестоко её убил. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Женщина пыталась опровергнуть обвинения, но её слова не смогли успокоить разъярённого мужа. В порыве гнева Александр схватил скалку и нанёс жене удар по голове. Убедившись, что она ещё жива, он завершил преступление, задушив Анну подушкой. После содеянного мужчина сам обратился в полицию, полностью признав вину.

У пары осталось трое детей — 4, 10 и 14 лет, которые теперь остались без матери. Александру грозит до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Life.ru, в Казани пьяный турок лишил жизни свою бывшую жену и нанёс ранения их трёхлетнему сыну. После этого он забаррикадировался на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, и угрожал свести счёты с жизнью. Он требовал, чтобы его не задерживали.