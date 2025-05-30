Ревнивец из Твери убил жену скалкой и подушкой

Как ранее сообщал Life.ru, в Казани пьяный турок лишил жизни свою бывшую жену и нанёс ранения их трёхлетнему сыну. После этого он забаррикадировался на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, и угрожал свести счёты с жизнью. Он требовал, чтобы его не задерживали.