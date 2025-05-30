Ксения Собчак полностью погасила долг перед ГИБДД

Ксения Собчак, популярная российская журналистка и телеведущая, произвела оплату штрафа, выписанного Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.
Ранее судебные органы назначили ей административное взыскание в размере 10 тысяч рублей за несвоевременное погашение первоначальной задолженности. Об этом сообщило РИА Новости.
Уточняется, что в начале разбирательства сумма ее долга составляла 750 рублей. Однако в середине апреля 2025 года, в связи с тем, что Собчак не соблюла установленные сроки внесения платежа, в отношении нее были приняты меры административного воздействия. Ее признали нарушившей часть 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административного наказания.
Согласно информации, предоставленной ФССП России по состоянию на 28 мая 2025 года, за Ксенией Собчак не числится каких-либо непогашенных штрафов.
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