Ксения Собчак полностью погасила долг перед ГИБДД

Уточняется, что в начале разбирательства сумма ее долга составляла 750 рублей. Однако в середине апреля 2025 года, в связи с тем, что Собчак не соблюла установленные сроки внесения платежа, в отношении нее были приняты меры административного воздействия. Ее признали нарушившей часть 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административного наказания.