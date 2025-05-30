Сотрудника Пентагона задержали в США за попутку шпионажа

17 мая сообщалось, что дипломата МИД Швеции нашли мертвым спустя несколько дней после освобождения из-под стражи. В начале мая его арестовали по подозрению в шпионаже. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Расследование дела о шпионаже продолжается, добавили в полиции.