Сотрудника Пентагона задержали в США за попутку шпионажа

Уточняется, что 28-летнего Натана Виласа Латчи арестовали в месте, где он договорился передать конфиденциальные документы лицу, который якобы был представителем иностранного правительства. Однако обвиняемый общался с тайным агентом ФБР.
Изначально Латч оставил в условленном месте флешку, на которой было несколько напечатанных документов, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом «Секретно» или «Совершенно секретно».
Обвиняемый признался, что хотел получить гражданство страны, с которой он якобы поддерживал связь, передает сайт минюста.
17 мая сообщалось, что дипломата МИД Швеции нашли мертвым спустя несколько дней после освобождения из-под стражи. В начале мая его арестовали по подозрению в шпионаже. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Расследование дела о шпионаже продолжается, добавили в полиции.
В ФРГ также арестовали трех граждан Украины — Владислава Т., Даниила Б. и Евгения Б. — по подозрению в подготовке диверсий в Германии и Швейцарии.