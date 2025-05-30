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Сотрудника Пентагона задержали в США за попутку шпионажа

Спецслужбы Соединенных Штатов задержали сотрудника Пентагона при попытке передать за рубеж секретные данные. Об этом сообщил американский минюст.

Спецслужбы Соединенных Штатов задержали сотрудника Пентагона при попытке передать за рубеж секретные данные. Об этом сообщил американский минюст.

Уточняется, что 28-летнего Натана Виласа Латчи арестовали в месте, где он договорился передать конфиденциальные документы лицу, который якобы был представителем иностранного правительства. Однако обвиняемый общался с тайным агентом ФБР.

Изначально Латч оставил в условленном месте флешку, на которой было несколько напечатанных документов, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом «Секретно» или «Совершенно секретно».

Обвиняемый признался, что хотел получить гражданство страны, с которой он якобы поддерживал связь, передает сайт минюста.

17 мая сообщалось, что дипломата МИД Швеции нашли мертвым спустя несколько дней после освобождения из-под стражи. В начале мая его арестовали по подозрению в шпионаже. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Расследование дела о шпионаже продолжается, добавили в полиции.

В ФРГ также арестовали трех граждан Украины — Владислава Т., Даниила Б. и Евгения Б. — по подозрению в подготовке диверсий в Германии и Швейцарии.