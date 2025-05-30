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В Ростове-на-Дону рабочая неделя закончится дождем и прохладной погодой

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рабочая неделя завершится дождливой и прохладной погодой. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В пятницу, 29 мая, утро в донской столице начнется с пасмурной и дождливой погоды. Столбики термометров покажут +19 градусов. В дневное время синоптики также предупреждают о возможных осадках. Температура воздуха прогреется до +22 градусов. Вечером в городе ожидается пасмурная погода, но без осадков. В городе станет прохладнее на несколько градусов. Ночью ожидается до +17.

Ветер прогнозируется северо-западный до четырех метров в секунду.

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