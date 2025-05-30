В Ростове-на-Дону рабочая неделя закончится дождем и прохладной погодой

В пятницу, 29 мая, утро в донской столице начнется с пасмурной и дождливой погоды. Столбики термометров покажут +19 градусов. В дневное время синоптики также предупреждают о возможных осадках. Температура воздуха прогреется до +22 градусов. Вечером в городе ожидается пасмурная погода, но без осадков. В городе станет прохладнее на несколько градусов. Ночью ожидается до +17.