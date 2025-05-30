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В самарском театре «Мастерская» покажут мюзикл о жизни молодежи в провинции

В Самаре 10 и 11 июня театр для детей и молодёжи «Мастерская» представит новый мюзикл «Провинция» (12+).

В Самаре 10 и 11 июня театр для детей и молодёжи «Мастерская» представит новый мюзикл «Провинция» (12+). Это история о молодых людях, уезжающих из родных городов в поисках себя и лучшей жизни.

Режиссёр постановки — Александр Мальцев, музыку и идею создал Андрей Колесников. В спектакле смешаны стили, эпохи и образы, звучит ирония и гротеск, а стихотворные сцены придают ему сказочный настрой. Длительность — 2 часа с антрактом.

Напомним, театр «Мастерская» недавно переехал в новое здание благодаря нацпроекту «Культура». Теперь здесь два зала, выставочное фойе, репетиционные пространства и детская студия.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!