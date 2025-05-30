Разработаны автономные сейсмические станции для исследования шахт

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Серию автономных сейсмических станций разработали и испытали сотрудники Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья и Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. Созданные новосибирскими специалистами автономные сейсмические станции предназначены для инженерно-геологических исследований наземно-подземных объектов в угольных шахтах, сообщили в пресс-службе ИНГГ СО РАН.
Рентабельность, эффективность и безопасность труда в угледобывающей промышленности зависят от горно-геологических условий, которые могут осложнять ведение горных работ и выемку запасов угля. Для повышения производительности, безопасности и эффективности угледобычи большое значение имеет развитие и применение геофизических методов, в том числе сейсморазведки в различных модификациях.
«Применение автономных сейсмических регистраторов в подземных выработках угольных шахт Кузбасса позволило специалистам изучить внутреннюю структуру угольного пласта. В частности, выяснилось, что основными элементами его структуры являются локальные зоны повышенной и пониженной плотности», — говорится в сообщении.
В частности, выяснилось, что основными элементами его структуры являются локальные зоны повышенной и пониженной плотности. При определенных условиях в угольных пластах формируются ячейки уплотнения и разуплотнения, что влияет на формирование углеметановых ловушек — условия их формирования ученые также определили.
В Кузбассе в угольной отрасли заняты 95 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. При этом добыча угля в регионе продолжает снижаться несколько лет, с начала 2025 года добыто 66,5 млн тонн угля, что на 4,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.