Разработаны автономные сейсмические станции для исследования шахт

В Кузбассе в угольной отрасли заняты 95 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. При этом добыча угля в регионе продолжает снижаться несколько лет, с начала 2025 года добыто 66,5 млн тонн угля, что на 4,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.