Главные новости 30 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 мая 2025 года.
Делегации США и «евротройки» приедут в Стамбул 2 июня
В Стамбул 2 июня, в день возможной встречи российской и украинской переговорных групп, прибудут представители США, Германии, Франции и Великобритании. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Он не уточнил, будут ли члены «евротройки» контактировать с делегациями России и Украины.
Команда Трампа готовит план Б для сохранения пошлин
Белый дом намерен сохранить введенные ранее таможенные пошлины, несмотря на судебное решение по их блокировке. Сейчас администрация Трампа готовит план Б, чтобы не отменять установленные тарифы. Обоснованием для новой стратегии может стать Закон США о торговле 1974 года.
Хакеры получили доступ к контактам главы аппарата Белого дома
Киберпреступники получили доступ к телефонным контактам главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Хакеры от ее имени звонили, писали в мессенджерах конгрессменам, руководителям крупных корпораций и задавали вопросы о президенте США Дональде Трампе. Личности мошенников устанавливает ФБР.
СМИ раскрыли план Мерца по усилению влияния на Россию
Канцлер Германии Фридрих Мерц специально скрывает данные о поставках оружия Киеву, чтобы заставить Россию уступить в конфликте с Украиной. Об этом сообщает Junge Welt. Мерц называет свои действия «стратегической двусмысленностью», благодаря которой Москва точно не сможет оценить возможности Киева.
Трамп подтвердил уход Маска из Белого дома
Американский лидер Дональд Трамп рассказал об отставке Илона Маска с поста главы Департамента эффективности правительства США. 31 мая станет последним рабочим днем миллиардера. Трамп уточнил, что вместе с Маском проведет пресс-конференцию в Овальном кабинете по поводу его увольнения.