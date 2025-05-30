Главные новости 30 мая 2025 года

В Стамбул 2 июня, в день возможной встречи российской и украинской переговорных групп, прибудут представители США, Германии, Франции и Великобритании. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Он не уточнил, будут ли члены «евротройки» контактировать с делегациями России и Украины.