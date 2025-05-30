Актера Алферова похоронили в Болгарии спустя 2,5 месяца после смерти

Владимир Алферов, известный по роли белогвардейца в фильме советского и российского режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар», скончался в возрасте 58 лет. Артист продолжительное время являлся руководителем театра-студии «На Дворянской». Помимо этого, Алферов занимал должность автора и наставника в проекте «Одесская Киноакадемия». Кроме «Солнечного удара», актер известен своим участием в «Черных кошках» и «Тайне темной комнаты».