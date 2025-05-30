Актера Алферова похоронили в Болгарии спустя 2,5 месяца после смерти

Актера Владимира Алферова похоронили в болгарском городе Благоевград 27 мая — через два с половиной месяца после его смерти. Об этом сообщила его невеста Людмила Щепеткова.
Алферов умер 13 марта 2025 года в больнице Благоевграда. Похороны задержались из-за бюрократических формальностей: по болгарскому законодательству тело могло быть выдано только родственникам. На поиски племянницы актера, которая подписала нужные документы, ушло около двух месяцев, передает aif.ru.
Невеста актера также рассказала, что дом Владимира Алферова был ограблен спустя два часа после его смерти.
Владимир Алферов, известный по роли белогвардейца в фильме советского и российского режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар», скончался в возрасте 58 лет. Артист продолжительное время являлся руководителем театра-студии «На Дворянской». Помимо этого, Алферов занимал должность автора и наставника в проекте «Одесская Киноакадемия». Кроме «Солнечного удара», актер известен своим участием в «Черных кошках» и «Тайне темной комнаты».