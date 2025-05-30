Тишковец: лето в Москве начнется с умеренного тепла

Лето в Москве начнется с умеренного и комфортного тепла. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Июнь обещает быть нежарким — всего на 1−2 градуса выше климатической нормы с небольшим недобором осадков», — заявил метеоролог.
Тишковец уточнил, что в ночные часы в столице в июне будет в среднем от 10 до 15 градусов тепла, днем — от 20 до 25 градусов выше нуля.
«Это идеальная климатическая зона комфорта, то есть тот диапазон температур окружающей среды, при которых сохраняется оптимальный тепловой баланс человеческого тела», — добавил специалист.
Что касается купального сезона, то он, по словам синоптика, стартует в Москве не раньше второй декады июня.
Напомним, в Москве в четверг воздух прогрелся до плюс 29 градусов. Это максимум с начала года.