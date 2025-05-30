Основатель «Теремка» Гончаров: McDonald’s очень дорого обойдется возврат в РФ

Эксперт отметил, что теоретически McDonald’s сможет вернуться, если «Вкусно — и точка» снизит качество работы. Однако в настоящее время таких предпосылок нет — бизнес развивается успешно. При этом Гончаров не исключил, что российские потребители положительно воспримут возвращение американского бренда.