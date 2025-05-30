Основатель «Теремка» Гончаров: McDonald’s очень дорого обойдется возврат в РФ

Возвращение сети McDonald’s на российский рынок может обойтись компании в рекордную сумму. Как заявил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров в интервью РБК, стоимость выкупа бизнеса будет определяться успешными показателями работы пришедшей на смену сети «Вкусно — и точка».
Гончаров подчеркнул, что хотя у McDonald’s существуют договоренности о возможном возвращении, сумма сделки окажется колоссальной и может шокировать руководство американской корпорации. По его словам, высокие операционные показатели российской сети делают условия выкупа особенно жесткими.
«Поэтому чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», — указал он.
Эксперт отметил, что теоретически McDonald’s сможет вернуться, если «Вкусно — и точка» снизит качество работы. Однако в настоящее время таких предпосылок нет — бизнес развивается успешно. При этом Гончаров не исключил, что российские потребители положительно воспримут возвращение американского бренда.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с представителями российских деловых кругов пообещал руководству компании «Вкусно и точка» помощь властей страны при урегулировании вопросов возможного возвращения американской компании McDonald’s в Россию.