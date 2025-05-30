Преследовавший Дженнифер Энистон мужчина признан невменяемым

Преследовавший актрису Дженифер Энистон 48-летний американец Дмимми Уэйн Карвайл был признан невменяемым. Суд вынес соответствующее решение. Об этом сообщает газета The Guardian.
Как отмечает издание, Карвайл преследовал Энистон на протяжении двух лет. Сначала он отправлял множество голосовых сообщений и писем в социальных сетях, а 5 мая 2025 года вовсе въехал в ворота дома певицы на автомобиле. К слову, поговорить со знаменитостью ему все равно не удалось. Но в суд она подала. Карвайлу грозило до трех лет тюрьмы.
Однако судья вынес оправдательное решение. Он постановил, что мужчина является психически недееспособным. Как следствие, не может отвечать по обвинению. Решение суда основывалось на словах двух психиатров.
«Суд считает, что обвиняемый в настоящее время недееспособен, чтобы предстать перед судом. Уголовное преследование будет приостановлено», — заявила судья Мария Каваллуцци.
При этом сам Карвайл вину не признал. Теперь его ждут более комплексная психологическая экспертиза. Она поможет определить, где и как будет содержаться мужчина. Слушание назначено на 26 июня.
Напомним, о преследованиях Дженифер Энистон стало известно совсем недавно. Тогда же сообщалось, что звезда даже была вынуждена переехать. Все из-за того же Джимми Карвайла. После его тарана ворот дома звезды та оказалась подавлена и напугана.