Преследовавший Дженнифер Энистон мужчина признан невменяемым

Как отмечает издание, Карвайл преследовал Энистон на протяжении двух лет. Сначала он отправлял множество голосовых сообщений и писем в социальных сетях, а 5 мая 2025 года вовсе въехал в ворота дома певицы на автомобиле. К слову, поговорить со знаменитостью ему все равно не удалось. Но в суд она подала. Карвайлу грозило до трех лет тюрьмы.