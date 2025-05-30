Как отличить старые купюры долларов от новых: какие из них «синие», а какие «белые»

По ее словам, у долларов, как и у любых других купюр, периодически меняется дизайн. Но внимание к валюте США приковано больше, поскольку она свободно ходит во всем мире. В самих же Штатах действующими признаны все купюры, выпущенные не раньше 1914 года, но по факту принимают их только госструктуры.