Как отличить старые купюры долларов от новых: какие из них «синие», а какие «белые»

Даже неспециалист сможет отличить «старые» банкноты долларов от «новых». Уверенность в этом в интервью агентству «Прайм» выразил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По ее словам, у долларов, как и у любых других купюр, периодически меняется дизайн. Но внимание к валюте США приковано больше, поскольку она свободно ходит во всем мире. В самих же Штатах действующими признаны все купюры, выпущенные не раньше 1914 года, но по факту принимают их только госструктуры.
Новыми считаются «синие» доллары, которые печатают с 2004 года, старыми — «белые», они выпущены раньше. У новых есть заметная вертикальная голографическая полоса, рельефные оттиски, портрет смещен влево, добавлены и другие цвета.
Но в любом случае, отметила финансист, нужно проявлять внимательность и сверять банкноты в обменниках с образцом.
Прошлой осенью россиян напугали отказом принимать старые доллары. Туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца.
Алексей Мамонтов, глава Московской международной валютной ассоциации, отметил, что большинство банков без проблем примут «старые» доллары. А что касается гостиниц или магазинов, то тут владельцы сами вправе решать, какие доллары у туристов менять, а какие — нет. И на каких условиях это делать — с комиссией или без.