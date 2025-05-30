Свекровь Ивлеевой заявила, что ей жаль невестку

Официально пара зарегистрировала отношения еще в конце прошлого года, но торжество для друзей и близких прошло только сейчас. Первый ролик с закрытого праздника Ивлеева опубликовала в собственном медиа, подчеркнув, что для них с Филиппом это не пиар, а личное событие. Одним из обсуждаемых моментов стало отсутствие на празднике матери жениха — художницы Дарьи Семеновой, несмотря на то, что она давно живет в Крыму.