В 35 районах Башкирии пройдут сельхозярмарки

С 30 мая по 1 июня в Башкирии состоятся традиционные ярмарки сельхозпродукции. Как уточнили в пресс-службе Министерства торговли и услуг республики, уличная торговля пройдет на 53 специально оборудованных площадках, расположенных в 35 муниципальных образованиях.
Точные адреса проведения мероприятий и подробная информация доступны на официальном сайте министерства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.