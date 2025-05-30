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В 35 районах Башкирии пройдут сельхозярмарки

В Башкирии три дня будут проходить сельхозярмарки.

Источник: Комсомольская правда

С 30 мая по 1 июня в Башкирии состоятся традиционные ярмарки сельхозпродукции. Как уточнили в пресс-службе Министерства торговли и услуг республики, уличная торговля пройдет на 53 специально оборудованных площадках, расположенных в 35 муниципальных образованиях.

Точные адреса проведения мероприятий и подробная информация доступны на официальном сайте министерства.

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