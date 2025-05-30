В Хомутово реализуют проект водоотводных каналов для избежания подтоплений

В Хомутово примут меры для избежания подтоплений домов и приусадебных участков. Проект гидротехнического сооружения с сетью водоотводных каналов и ливневок подготовили еще в 2021 году, когда в селе были сильные паводки, но воплотить его не получилось из-за высокой стоимости. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Иркутского района Леонид Фролов, чтобы реализовать идею, нужно чтобы проект вошел в федеральную программу. Документацию уже отправили на корректировку и госэкспертизу.