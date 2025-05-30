В Хомутово реализуют проект водоотводных каналов для избежания подтоплений

В Хомутово примут меры для избежания подтоплений домов и приусадебных участков. Проект гидротехнического сооружения с сетью водоотводных каналов и ливневок подготовили еще в 2021 году, когда в селе были сильные паводки, но воплотить его не получилось из-за высокой стоимости. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Иркутского района Леонид Фролов, чтобы реализовать идею, нужно чтобы проект вошел в федеральную программу. Документацию уже отправили на корректировку и госэкспертизу.
— В конце марта в Хомутово пришла большая вода. Это случилось из-за резкого потепления и обильного таяния снега. Принятые гидротехнические меры оказались недостаточными. В результате на территории с 23 марта по 17 апреля был локально введен режим ЧС, — сообщил Леонид Фролов.
Тогда от паводка пострадали более 140 участков и 31 жилой дом. Всем пострадавшим выплатили компенсацию в размере 10-ти и 50-ти тысяч рублей.