DM: полиция США при помощи 83 тыс. камер ловила женщину, поехавшую на аборт

Полиция штата Техас в США пыталась выследить при помощи 83 тыс. камер женщину, которая решила сделать аборт, а затем поймать ее, передает Daily Mail.
Уточняется, что девушка специально отправилась в штат, где эта процедура еще разрешена.
«Мы не пытались помешать ей покинуть штат или сделать аборт. Мы заботились о её безопасности», — приводит издание слова шерифа округа Джонсона Адама Кинга.
Однако издание называет операцию, которую затеяли полицейские по поимке женщины, «утопическими методами слежки», ведь ее искали по всей стране.
Девушку нашли в Далласе, с ней все нормально, отмечает газета.
По данным из открытых источников, в Техасе запрещено проведение абортов, в том числе и для жертв изнасилований. Исключение составляет — состояние, угрожающее жизни матери.
Ранее в Вологодской области рассказали о жалобах на отказы клиник делать аборты.