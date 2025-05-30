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DM: полиция США при помощи 83 тыс. камер ловила женщину, поехавшую на аборт

Женщина поехала из Техаса в штат, в котором разрешено проводить аборты.

Полиция штата Техас в США пыталась выследить при помощи 83 тыс. камер женщину, которая решила сделать аборт, а затем поймать ее, передает Daily Mail.

Уточняется, что девушка специально отправилась в штат, где эта процедура еще разрешена.

«Мы не пытались помешать ей покинуть штат или сделать аборт. Мы заботились о её безопасности», — приводит издание слова шерифа округа Джонсона Адама Кинга.

Однако издание называет операцию, которую затеяли полицейские по поимке женщины, «утопическими методами слежки», ведь ее искали по всей стране.

Девушку нашли в Далласе, с ней все нормально, отмечает газета.

По данным из открытых источников, в Техасе запрещено проведение абортов, в том числе и для жертв изнасилований. Исключение составляет — состояние, угрожающее жизни матери.

Ранее в Вологодской области рассказали о жалобах на отказы клиник делать аборты.