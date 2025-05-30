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ВС РФ захватили «легендарный» дрон-детектор ВСУ «Сахарок» в Сумской области

Украинский дрон «Сахарок» предназначен для обнаружения БПЛА противника.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы группировки войск «Север» захватили в Сумской области украинский дрон-детектор «Сахарок», который западные СМИ называли «легендарным». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Витязь».

Дрон нашли во время осмотра позиций ликвидированных боевиков ВСУ. По словам «Витязя», кроме дрона-детектора были также обнаружены средства связи. Все оборудование передали в специализированные лаборатории министерства обороны России для изучения.

Украинский дрон-детектор «Сахарок» (украинское название — «Цукорок») был разработан в 2022 году. Предназначен он для обнаружения БПЛА противника. При обнаружении беспилотника «Сахарок» подает звуковой и вибросигналы. Вся информация отображается на небольшом дисплее.

По данным британского телеканала BBC, с момента появления в зоне боев первых экземпляров дрона «Сахарок» спрос на него значительно возрос, что привело к увеличению выпуска и планам по масштабированию производства.

Ранее бойцы ВС РФ захватили один из ключевых компонентов американских дальнобойных ракет ATACMS.

Также стало известно, что российские военные улучшили трофейный дрон ВСУ «Баба-яга» до «Тети Веры».