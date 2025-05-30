Экс-вратарь тольяттинской «Лады» Подъяпольский вошел в символическую сборную КХЛ

Лига подвела итоги минувшего розыгрыша. Бывший голкипер волжан не остался без награды.
29-летний Владислав Подъяпольский выступал за тольяттинцев в сезоне 2023−2024. Перебрался в столичное «Динамо» в конце прошлого года за денежную компенсацию.
Всего в Континентальной хоккейной лиге провел 358 матчей. Из 9,8 тыс. бросков отразил 9 тыс., пропустил 771. Процент отбитых шайб (ОБ) составляет 92,2%, коэффициент надежности (КН) — 2,44 балла.
В минувшей «регулярке» отстоял за «Ладу» в 28 встречах, показатель ОБ достиг отметки в 94,1%, а КН — в 2,02 балла. На льду провел порядка 1,6 тыс. минут. С новым клубом закончил прошедший сезон в ½ финала Кубка Гагарина.
А вчера вечером лига назвала игроков, которые попали в символическую сборную. В списке есть в том числе Подъяпольский. С ним же — защитники Александр Никишин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»), форварды Максим Шабанов («Трактор»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Александр Радулов («Локомотив»).
Также экс-вратарь «автозаводцев» стал обладателем «Золотого шлема».
На днях писали, что волжане планируют продлить сотрудничество с 28-летним голкипером Максимом Третьяком. Тольяттинцы хотят, чтобы он задержался в клубе еще на год.
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