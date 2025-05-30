Экс-вратарь тольяттинской «Лады» Подъяпольский вошел в символическую сборную КХЛ

А вчера вечером лига назвала игроков, которые попали в символическую сборную. В списке есть в том числе Подъяпольский. С ним же — защитники Александр Никишин (СКА) и Дамир Шарипзянов («Авангард»), форварды Максим Шабанов («Трактор»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев») и Александр Радулов («Локомотив»).