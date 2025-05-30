Власти Латвии вводят платный въезд на границе с Беларусью

Решение Кабмином Латвии было принято 27 мая, но пока не сообщается, когда оно вступит в силу. Уточняется, что требования к информсистеме должны быть еще разработаны. Планируется, что электронной системой будет обрабатываться информация о транспорте, его водителе и пассажирах, перевозимом грузе, а также проводимых контрольных мероприятиях.