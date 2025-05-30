Власти Латвии вводят платный въезд на границе с Беларусью. О нововведении сообщила пресс-служба правительства Латвии.
Сейчас все авто, которые через границу въезжают на территорию Латвии будут обязаны предварительно зарегистрироваться в специальной информационной системе. При этом услуга бронирования электронной очереди — платная.
Решение Кабмином Латвии было принято 27 мая, но пока не сообщается, когда оно вступит в силу. Уточняется, что требования к информсистеме должны быть еще разработаны. Планируется, что электронной системой будет обрабатываться информация о транспорте, его водителе и пассажирах, перевозимом грузе, а также проводимых контрольных мероприятиях.
Как подчеркнули в латвийском правительстве, введение платного въезда должно послужить ускорению пересечения границы и оформлению транспорта.
— Выиграют как перевозчики, так и водители транспортных средств, которым больше не придется долго стоять в очереди для пересечения государственной границы, — сказал министр транспорта Латвии Атис Швинка.