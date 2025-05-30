У должников со штрафами и долгами изымают автомобили в Новосибирской области

Также в Купинском, Искитимском, Новосибирском районах и в самом городе задержаны ещё четыре автомобиля должников с крупными суммами долгов. На все машины наложен арест, а владельцам вручены требования об обязательной оплате. Если долги не будут погашены, транспорт продадут, чтобы вернуть деньги в бюджет.