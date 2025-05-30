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У должников со штрафами и долгами изымают автомобили в Новосибирской области

Рейды прошли в Чулымском, Купинском, Искитимском районах и в Новосибирске.

Источник: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области организовала серию рейдовых мероприятий по изъятию автомобилей у водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения и не оплачивающих долги. Акции проводились совместно с сотрудниками ГИБДД, службы судебных приставов и налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

В Чулымском районе был остановлен грузовик — у его владельца оказалось более 450 тысяч рублей задолженности по 124 исполнительным производствам. Основная часть долга — неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. На Гусинобродском шоссе остановили легковой автомобиль с 22 штрафами и общей задолженностью более 100 тысяч рублей.

Арест наложили на машины водителей с долгами свыше 100 тысяч рублей. Фото: прокуратуры по Новосибирской области.

Также в Купинском, Искитимском, Новосибирском районах и в самом городе задержаны ещё четыре автомобиля должников с крупными суммами долгов. На все машины наложен арест, а владельцам вручены требования об обязательной оплате. Если долги не будут погашены, транспорт продадут, чтобы вернуть деньги в бюджет.

Подобные рейды прокуратура планирует проводить на регулярной основе.