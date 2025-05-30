«Уровень вымирания»: Трамп обрек на неудачу разгадки величайших тайн Вселенной

Эксперты говорят, что тайны Вселенной, возможно, никогда не будут разгаданы из-за сокращений бюджета НАСА администрацией Трампа. «Сокращение расходов космического агентства на уровне вымирания» означает закрытие лабораторий и отказ от полетов в дальний космос.
Некоторые из величайших загадок Вселенной, такие как возможность существования жизни на Марсе или Венере, возможно, никогда не будут разгаданы из-за предложенного Дональдом Трампом сокращения расходов НАСА до «уровня вымирания», предупреждают ученые.
Как пишет The Guardian, в апреле администрация Трампа обнародовала свой план по сокращению общего бюджета космического агентства на 24% до 18,8 млрд долларов, что является самым низким показателем с 2015 года. Миссии по исследованию космоса и Земли понесут на себе основную тяжесть сокращений, потеряв более 53% от того, что было выделено на них в 2024 году.
По словам оппонентов, если бюджет будет одобрен Конгрессом, многолетние лаборатории НАСА закроются, полеты в дальний космос, в том числе многие из уже осуществляемых, будут прекращены, а новое поколение исследователей и открытий никогда не достигнет стартовой площадки.
Двумя наиболее заметными потерями станут миссия по возвращению образцов с Марса, которая некоторое время вызывала сомнения из-за затрат, и проекты Davinci+ и Veritas. О двух последних проектах было объявлено во времена администрации Байдена и запланировано на начало 2030-х годов; они позволили бы НАСА вернуться к изучению Венеры впервые с 1989 года.
Защитники НАСА выдвигают на первый план будущие открытия, которые так и не будут сделаны, а также потерю инициатив, которые были тщательно спланированы много лет назад, поскольку они наращивают свою кампанию, чтобы убедить вашингтонских законодателей бросить вызов президенту и сохранить или даже увеличить финансирование космического ведомства.
«Событие уровня вымирания — это когда что-то вроде астероида падает на Землю, и жизнь, которая в остальном прекрасно функционировала, здоровые экосистемы, которые были сбалансированы и функционировали, уничтожаются в больших количествах. Таков функциональный характер этого бюджета», — негодует Кейси Драйер, руководитель отдела космической политики Планетарного общества.
«Проекты, которые функционируют в соответствии с бюджетом и в срок, которые уже оплачены и приносят пользу науке, будут уничтожены, — продолжает Кейси Драйер. — Вы увидите, что миссии будут отменены в середине полета, длительные миссии будут переведены в спящий режим или будут брошены на произвол судьбы в космосе. Вы увидите, что проекты, которые могут быть запущены в следующем году, будут отменены в срочном порядке, а сотни, если не тысячи ученых, инженеров и других лиц будут уволены из-за потери средств на исследования и инвестиций в технологии».
«Это перекрывает поток открытий, инвестиции, которые мы делаем сейчас, окупятся через пять, 10, а может быть, и 20 лет, что может коренным образом изменить наше понимание нашего места в космосе, нашего происхождения, — настаивает Кейси Драйер. — Пригоден ли Марс для жизни? Пригодна ли Венера? Сколько на Земле планет, похожих на Землю? На эти вопросы мы не получим ответа, потому что просто решили не отвечать на них. Мы отказываемся буквально от десятилетий дебатов, обсуждений и обоснований».
Наряду с планетными миссиями, значительное число других научных проектов, которые разрабатывались в течение многих лет, оказались под угрозой срыва, пишет The Guardian. В то время как администрация Трампа предлагает сократить общий бюджет НАСА, она также стремится расставить приоритеты и выделить дополнительное финансирование космическим полетам с экипажами, особенно первым полетам человека на Марс, что является заявленной целью президента и его пока еще неподтвержденного кандидата на должность администратора НАСА, предпринимателя Джареда Айзекмана.
Защитники говорят, что особенно ощутимой потерей для науки без экипажа станет космический телескоп Нэнси Грейс Роман стоимостью 3,9 миллиарда долларов, который станет преемником телескопов Джеймса Уэбба и Хаббла, которые позволили получить потрясающие изображения и неожиданное понимание происхождения Вселенной. Если этот телескоп, который должен быть запущен до мая 2027 года, будет списан, 200 000 возможных планет за пределами нашей Солнечной системы, возможно, никогда не будут обнаружены, более миллиарда галактик, возможно, никогда не будут исследованы, а секреты черных дыр, темной материи и темной энергии, возможно, никогда не будут раскрыты.
На это уже потрачены миллиарды долларов, и уничтожить его сейчас было бы «безумием», — сказал астрофизик Дэвид Спергел в интервью Scientific American в прошлом месяце.
Другие эксперты сетуют на дистанцирование администрации Трампа от науки и полагают, что это позволит другим странам догнать или затмить лидерство США в космосе.
«То, что происходит сейчас, и это выходит за рамки Наса, — это общая атмосфера: “Нет, наука для нас не так важна, как раньше”, — сказал Эхуд Бехар, астрофизик высоких энергий из Израильского технологического института Технион и бывший научный сотрудник НАСА.
«Неужели США останутся позади? Это может занять некоторое время, это произойдет не завтра, но в Китае достаточно людей, у них достаточно ученых. Если они будут вкладывать гораздо больше средств в развитие науки и технологий, то станут более конкурентоспособными и в течение пяти-десяти лет добьются того, чего сегодня, возможно, может достичь только НАСА».
Бехар также опасается «утечки мозгов» из НАСА из-за самых талантливых специалистов. «В этих агентствах много хороших людей, и они зарабатывают на жизнь инновациями при всегда ограниченном бюджете. Если кто-то думает, что вы приходите в НАСА и вам на голову сыплются пачки долларов, это не тот случай, когда вы хотите выполнить миссию, — сказал он. — Даже в лучшие годы у вас никогда не было достаточно денег, чтобы сделать все, что вы хотели. Таким образом, эти люди достаточно хорошо обучены находить способы выполнения работы с меньшими затратами. Вы можете рассчитывать на этих людей до тех пор, пока они у вас есть. Привлечение лучших сотрудников — одна из главных проблем, когда вам приходится сокращать бюджет».
Дрейер сказал, что были проведены «продуктивные» беседы с политиками в Конгрессе по обе стороны баррикад и что ряд республиканцев и демократов настаивали на увеличении научного бюджета НАСА вместо сокращений. По его словам, аргумент для них прост: зачем выбрасывать так много из того, что уже куплено и за что заплачено? «Это похоже на то, что мы опускаем руки и отворачиваемся. Вместо того, чтобы смотреть вверх, мы поворачиваемся вниз и вовнутрь, — сказал он. — Это бюджет на урезание, это бюджет на отступление. По сути, это равносильно тому, чтобы, сгорбившись над мобильным телефоном, просматривать фотографии Гранд-каньона, в то время как в реальности вы сидите на его краю и даже не удосуживаетесь посмотреть».