«Уровень вымирания»: Трамп обрек на неудачу разгадки величайших тайн Вселенной

Бехар также опасается «утечки мозгов» из НАСА из-за самых талантливых специалистов. «В этих агентствах много хороших людей, и они зарабатывают на жизнь инновациями при всегда ограниченном бюджете. Если кто-то думает, что вы приходите в НАСА и вам на голову сыплются пачки долларов, это не тот случай, когда вы хотите выполнить миссию, — сказал он. — Даже в лучшие годы у вас никогда не было достаточно денег, чтобы сделать все, что вы хотели. Таким образом, эти люди достаточно хорошо обучены находить способы выполнения работы с меньшими затратами. Вы можете рассчитывать на этих людей до тех пор, пока они у вас есть. Привлечение лучших сотрудников — одна из главных проблем, когда вам приходится сокращать бюджет».