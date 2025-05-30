Пристав из Красноярского края спас в аэропорту человека с приступом эпилепсии

Пристав подбежал к мужчине, уложил его на бок, придерживая голову и тело, чтобы не дать задохнуться. Рядом с ними столпились люди, которые давали советы. Игорь не стал их слушать и не позволил неправильными действиями нанести человеку вред. Рядом с пострадавшим он находился до окончания приступа, дождался приезда скорой и передал им информацию об инциденте.