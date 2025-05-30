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Пристав из Красноярского края спас в аэропорту человека с приступом эпилепсии

Судебный пристав Игорь Кончаков спас человека с приступом эпилепсии.

Источник: ГУФССП России по Красноярскому краю

Судебный пристав из Игарки Игорь спас человека с приступом эпилепсии. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по краю. 21 мая 2025 года, возвращаясь из отпуска домой в Игарку, Игорь Кончаков был в аэропорту Красноярска и ожидал выхода на посадку. В этот момент недалеко от него упал на пол молодой человек. У него случился эпилептический приступ.

Пристав подбежал к мужчине, уложил его на бок, придерживая голову и тело, чтобы не дать задохнуться. Рядом с ними столпились люди, которые давали советы. Игорь не стал их слушать и не позволил неправильными действиями нанести человеку вред. Рядом с пострадавшим он находился до окончания приступа, дождался приезда скорой и передал им информацию об инциденте.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП по Игарке родился в Зыково Красноярского края. В службу Игорь Кончаков пришел в 2016 году. Туда, по его словам, его привели желание помогать людям и престиж госслужбы.