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В Ростове 1 июня не будут продавать алкогольные напитки

1 июня — трезвый день: в Ростове вводится запрет на продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

1 июня в Ростове-на-Дону вступит в силу временный запрет на розничную продажу алкоголя. Эта мера связана с Международным днем защиты детей и действует на основании областного закона, принятого еще в 2005 году.

Так, в этот день будет действовать полный запрет на продажу алкоголя в магазинах. Под ограничение попадают все виды алкогольных напитков. «Сухой закон» действует с 00:00 до 24:00 1 июня.

Исключение есть только для ресторанов, кафе и баров. Там посетители смогут заказать напитки, но выносить за пределы заведения нельзя.

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