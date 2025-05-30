В Ростове 1 июня не будут продавать алкогольные напитки

1 июня в Ростове-на-Дону вступит в силу временный запрет на розничную продажу алкоголя. Эта мера связана с Международным днем защиты детей и действует на основании областного закона, принятого еще в 2005 году.
Так, в этот день будет действовать полный запрет на продажу алкоголя в магазинах. Под ограничение попадают все виды алкогольных напитков. «Сухой закон» действует с 00:00 до 24:00 1 июня.
Исключение есть только для ресторанов, кафе и баров. Там посетители смогут заказать напитки, но выносить за пределы заведения нельзя.
Подпишись на нас в Telegram.