Антисанитария и пищевая моль: в пермском «Магните» запретили фасовку продуктов

Ранее в ходе проверки в отношении АО «Тандер», осуществляющего деятельность по розничной продаже пищевых продуктов в магазине «Магнит» в Перми на Крупской, 67, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, было установлено, что помещение заражено вредителями продовольственных запасов. Живые особи огневок летали по торговому залу, отдельные части этих же насекомых — лапки и крылья обнаружены в контейнерах с конфетами.
Серьезные нарекания вызвало и качество проводящейся в магазине уборки. Под стеллажами с фруктами и овощами были обнаружены гнилые продукты, грязь, пыль и мелкий мусор. Также акционерное общество не создало условия для мытья торгового инвентаря и тары, в служебных помещениях магазина отсутствовали предназначенные для этих целей моечные ванны.
Суд признал АО «Тандер» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и постановил на 20 суток приостановить в данной торговой точке продажу пищевой продукции, реализуемой на развес.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения магазина. Под их контролем все попадающие под указанную категорию товары были убраны из торгового зала. Руководство предупреждено об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.