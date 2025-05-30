Антисанитария и пищевая моль: в пермском «Магните» запретили фасовку продуктов

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения магазина. Под их контролем все попадающие под указанную категорию товары были убраны из торгового зала. Руководство предупреждено об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.