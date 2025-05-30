ГАИ и приставы вышли в рейд по поиску должников в Новосибирской области

Сотрудники Госавтоинспекции, Налоговой инспекции, прокуратуры и судебные приставы провели рейд на дорогах в Новосибирской области — искали должников.
В Чулымском районе остановили грузовик. Оказалось, владелец задолжал более 450 тысяч по 124-м исполнительным листам. В основном — за штрафы ГАИ.
На Гусинобродском шоссе поймали владельца машины, который не оплатил по разным задолженностям свыше 100 тысяч.
Ещё четверо водителей имели крупный долг перед бюджетом.
«Во всех случаях на автомобили правонарушителей судебными приставами-исполнителями наложены аресты, должникам выданы требования об оплате имеющейся задолженности», — говорится в сообщении прокуратуры.
Если должники этого не сделают, то их автомобили реализуют и вырученными средствами погасят долг.