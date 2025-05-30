Обнаружены остатки насчитываюшего почти 3000 лет города исчезнувшей цивилизации

В Гватемале обнаружены остатки города майя, которому насчитывается почти 3000 лет. Пирамиды и памятники свидетельствуют о том, что Лос-Абуэлос был важным церемониальным местом, говорят археологи.
Археологи раскопали на севере Гватемалы остатки города майя, которому почти 3000 лет, с пирамидами и памятниками, указывающими на его значение как важного церемониального места, отмечает Agence France-Presse.
Цивилизация майя возникла около 2000 года до н.э., достигнув своего расцвета между 400 и 900 годами н.э. на территории современных Южной Мексики и Гватемалы, а также в некоторых частях Белиза, Сальвадора и Гондураса.
Город под названием Лос-Абуэлос, что в переводе с испанского означает «Дедушка с бабушкой», когда-то находился примерно в 21 км от важного археологического памятника Уахактун в северном гватемальском департаменте Петен, говорится в заявлении министерства культуры страны, опубликованном в четверг.
Находка датируется так называемым средним доклассическим периодом, примерно 800−500 годами до н.э., и, как полагают, этот город был «одним из самых древних и важных церемониальных центров» цивилизации майя в районе джунглей Петен недалеко от мексиканской границы.
«Это место представляет собой замечательную архитектурную планировку» с пирамидами и памятниками, «выполненными с использованием уникальной региональной иконографии», — говорится в сообщении министерства.
Город получил свое название от двух человекоподобных скульптур «семейной пары», найденных на этом месте, поясняет Agence France-Presse.
Рисунки, датируемые периодом между 500 и 300 годами до н.э., «могут быть связаны с древними ритуальными практиками поклонения предкам», — заявили в министерстве.
Город, занимающий площадь около 16 кв. км (6 кв. миль), был обнаружен гватемальскими и словацкими археологами в ранее малоизученных районах парка Уахактун. Неподалеку они также обнаружили пирамиду высотой 33 метра с фресками доклассического периода и «уникальной системой каналов», согласно заявлению.
«Совокупность этих трех объектов образует ранее неизвестный городской треугольник… Эти находки позволяют нам переосмыслить понимание церемониальной и социально-политической организации доиспанского Петена», — заявили в министерстве.
В апреле ученые обнаружили 1000-летний алтарь древней мексиканской культуры Теотиуакан в Тикале, в другом месте департамента Петен.
Эта находка была истолкована как доказательство связей между двумя доиспанскими культурами, жившими на расстоянии около 1300 км друг от друга.
Тикаль, расположенный примерно в 23 км от Уашкатуна, является главным археологическим памятником Гватемалы и одной из ее крупнейших туристических достопримечательностей.