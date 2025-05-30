Бэнкси представил миру новый рисунок: что хотел сказать уличный художник

Британский стрит-арт художник Бэнкси представит миру новую работу. Однако раскрывать ее местоположение не стал. Кадры появились в социальных сетях знаменитого граффитчика.
Как можно заметить на опубликованных фотографиях, новый рисунок нанесен на глухую бежевую стену. На ней Бэнкси изобразил маяк, а также фраза: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Причем все расположено напротив стоящего рядом уличного столба, будто маяк является именно его тенью, продолжая городской декор.
Где именно находится новый рисунок Бэнкси — пока неизвестно. Однако пользователи в социальных сетях уже предположили, что искать арт нужно в Марселе, во Франции.
Напомним, в 2024 году Бэнкси даже столкнулся с недоброжелателями. И, поскольку добраться до самого художника оказалось невозможно из-за его анонимности, отыгрывались на его картинах. Их начали портить, воровать и даже прятать. Причем буквально вырывая нарисованное из стен.