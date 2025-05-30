Бэнкси представил миру новый рисунок: что хотел сказать уличный художник

Как можно заметить на опубликованных фотографиях, новый рисунок нанесен на глухую бежевую стену. На ней Бэнкси изобразил маяк, а также фраза: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Причем все расположено напротив стоящего рядом уличного столба, будто маяк является именно его тенью, продолжая городской декор.