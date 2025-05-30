Максим Ликсутов сообщил: Московские фабрики нарастили отгрузки одежды на 72%

В первом квартале 2025 года фабрики Москвы нарастили отгрузку одежды на 72%. Ассортимент продукции включает рубашки, футболки, брюки, куртки и другие текстильные изделия. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«По результатам первого квартала 2025 года московские предприятия увеличили поставку изделий на 72,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она превысила 33,1 миллиарда рублей», — подчеркнул Максим Ликсутов.
Ассортимент московских компаний включает как эксклюзивную дизайнерскую одежду, так и классические модели костюмов, представленные в разных ценовых сегментах.
«За первые три месяца 2025 года столичные компании отгрузили более 276,3 тысячи единиц трикотажной женской одежды, свыше 112 тысяч единиц трикотажной мужской одежды, включая костюмы, пиджаки, брюки и другие изделия. Кроме того, произведено более 5,11 тысячи ветровок и штормовок из текстильных материалов», — рассказал Анатолий Гарбузов.
Например, московский бренд Fancy Armor с начала года выпустил 9,6 тыс. изделий на 16,9 млн рублей. Особенно популярны дождевики из влагозащитного материала с регулируемым капюшоном.
Столичный бренд «Малиновые сны» в 2025 году нарастил производство домашней одежды на 15%. В ассортименте — пижамы, халаты и постельное бельё из премиальных тканей.