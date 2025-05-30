Максим Ликсутов сообщил: Московские фабрики нарастили отгрузки одежды на 72%

«За первые три месяца 2025 года столичные компании отгрузили более 276,3 тысячи единиц трикотажной женской одежды, свыше 112 тысяч единиц трикотажной мужской одежды, включая костюмы, пиджаки, брюки и другие изделия. Кроме того, произведено более 5,11 тысячи ветровок и штормовок из текстильных материалов», — рассказал Анатолий Гарбузов.