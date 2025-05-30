Бойцы группировки «Север» получили в распоряжение украинский дрон-детектор «Сахарок», который многие западные СМИ называют «легендарным». Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Витязь».
По его словам, дрон и средства связи были захвачены в приграничье Сумской области у уничтоженных украинских военных.
Техническое оборудование передано для изучения в специализированные лаборатории Вооруженных сил России, передает РИА Новости.
Компания «Форэс» выплатила 15 миллионов рублей двум российским военнослужащим, участвовавшим в уничтожении первого американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции.
До этого специалисты Ростеха выявили, что немецкие танки Leopard 2 обладают хорошей защитой, но могут быть эффективно поражены противотанковыми комплексами «Корнет», авиаракетами «Вихрь» и «Атака».
В свою очередь ВКС России начали применять в зоне специальной военной операции авиабомбы, оснащенные новой версией модуля спутниковой навигации «Комета».