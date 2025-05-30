44 детских лагеря в Иркутской области уже приняли ребят на летний сезон

В Иркутской области 44 лагеря уже приняли детей на летний отдых. На организацию детского досуга из областного бюджета в этом году выделили 1,2 миллиарда рублей. Половина из этих средств пойдет на приобретение путевок. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, также будут и льготные билеты, по которым родители должны заплатить только 20% от стоимости.
— Около 96 тысяч детей смогут отдохнуть в санаториях и загородных лагерях с дневным пребыванием. Там предоставят двух и пятиразовое питание. Это практически уровень прошлого года. 760 лагерей уже подтвердили готовность работы, — уточнила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.
Летняя оздоровительная кампания в лагерях официально начнется 1 июня. Безопасность детей — приоритет, поэтому учреждения должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Для работы с детьми подготовят и персонал, его количество составит 14 тысяч человек.