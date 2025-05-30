44 детских лагеря в Иркутской области уже приняли ребят на летний сезон

В Иркутской области 44 лагеря уже приняли детей на летний отдых. На организацию детского досуга из областного бюджета в этом году выделили 1,2 миллиарда рублей. Половина из этих средств пойдет на приобретение путевок. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, также будут и льготные билеты, по которым родители должны заплатить только 20% от стоимости.