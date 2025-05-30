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В Ялте на лето запретят строительные работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. В Ялте на протяжении четырех месяцев курортного сезона будут запрещены строительные работы. Соответствующее постановление утвердила администрация города.

Источник: РИА "Новости"

«Приостановить все виды строительных работ на период с 1 июня 2025 года по 30 сентября 2025 года на всей территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на всех объектах строительства», — говорится в сообщении.

Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, выполняемых за бюджетные средства, отделки помещений, а также индивидуального жилищного строительства выше автодороги Симферополь — Ялта — Севастополь.

Кроме того, по специальному согласованию с администрацией работу смогут продолжить участники СЭЗ, подрядчики, работающие в рамках инвестиционных соглашений, возводящие детские оздоровительные комплексы и прокладывающие сети.

Также работы смогут продолжить специализированные застройщики — участники долевого строительства.

В Ялте и других приморских городах Крыма мораторий на строительные работы в период курортного сезона, за некоторым исключением, вводится местными властями ежегодно. Решение принимается для того, чтобы не создавать неудобств туристам и местным жителям шумом и работой строительной техники.