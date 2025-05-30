В Ялте на лето запретят строительные работы

«Приостановить все виды строительных работ на период с 1 июня 2025 года по 30 сентября 2025 года на всей территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на всех объектах строительства», — говорится в сообщении.
Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, выполняемых за бюджетные средства, отделки помещений, а также индивидуального жилищного строительства выше автодороги Симферополь — Ялта — Севастополь.
Кроме того, по специальному согласованию с администрацией работу смогут продолжить участники СЭЗ, подрядчики, работающие в рамках инвестиционных соглашений, возводящие детские оздоровительные комплексы и прокладывающие сети.
Также работы смогут продолжить специализированные застройщики — участники долевого строительства.
В Ялте и других приморских городах Крыма мораторий на строительные работы в период курортного сезона, за некоторым исключением, вводится местными властями ежегодно. Решение принимается для того, чтобы не создавать неудобств туристам и местным жителям шумом и работой строительной техники.