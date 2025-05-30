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В финале Кубка Стэнли второй год подряд сыграют одни и те же клубы

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ хоккеисты «Эдмонтона» со счетом 6:3 в гостях обыграли «Даллас».

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ хоккеисты «Эдмонтона» со счетом 6:3 в гостях обыграли «Даллас».

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Эдмонтона», ставшего вторым финалистом турнира.

В финальной серии «Эдмонтон» будет играть с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой». Серия начинается в ночь на 5 июня мск матчем на льду «Эдмонтона».

Известно, что в прошлом году в финале встречались эти же команды. В решающей битве «Флорида» оказалась сильнее по победам — 4−3.