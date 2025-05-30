«Вопрос практически решен»: в Госдуме обяжут таксистов не возить детей по повышенному тарифу

Сейчас детский тариф предусматривает цены выше стандартных.
В Госдуме готовят законопроект, который запретит компаниям такси устанавливать повышенные тарифы на перевозку детей. Об этом URA.RU сообщила первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Перевозка детей в такси не должна становиться для родителей дороже, считает Татьяна Буцкая. «Другое дело, как мы это сможем обеспечить. И я хочу сказать, что это не вопрос в воздух. Это вопрос, который уже практически решен. Другое дело, что мы сейчас не озвучим это решение, поскольку надо озвучивать только окончательное решение, но поверьте, это сделать нужно», — заявила Буцкая в беседе с корреспондентом URA.RU.
Депутат отметила, что увеличение стоимости поездки, если у пассажира есть ребенок, несправедливо. Перевозка ребенка не должна рассматриваться как дополнительная опция. В какой-то момент исторического развития общества транспортировка ребенка в такси стала восприниматься как отдельная сложность для водителей, вспомнила Буцкая. Однако это не причина для повышения цен на поездки. По словам парламентария, дополнительно обсуждается введение скидок для многодетных семей.
Ранее председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев рассказал URA.RU, что водители такси массово убирают с автомобилей опознавательные знаки и переходят на формат работы по найму, несмотря на положения действующего закона о такси. По мнению эксперта, действующая система регулирования найма водителей требует пересмотра с учетом международного опыта: вместо традиционной схемы работы такси целесообразно внедрять модель автонайма через цифровые платформы (райдхелинг).