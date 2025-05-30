«Вопрос практически решен»: в Госдуме обяжут таксистов не возить детей по повышенному тарифу

Перевозка детей в такси не должна становиться для родителей дороже, считает Татьяна Буцкая. «Другое дело, как мы это сможем обеспечить. И я хочу сказать, что это не вопрос в воздух. Это вопрос, который уже практически решен. Другое дело, что мы сейчас не озвучим это решение, поскольку надо озвучивать только окончательное решение, но поверьте, это сделать нужно», — заявила Буцкая в беседе с корреспондентом URA.RU.