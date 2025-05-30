Названы фатальные последствия резкого таяния ледников в мире

Почти 40% ледников в мире уже уничтожены из-за климатического кризиса, утверждает новое исследование. Потеря ледников имеет серьезные последствия для всего мира и составит 75% от текущей траектории нагрева Земли, говорят ученые.
Новое исследование показало, что почти 40% существующих сегодня ледников уже обречены на таяние из-за выбросов ископаемого топлива, которые способствуют нагреву климата, пишет The Guardian. Потери возрастут до 75%, если глобальное потепление достигнет 2,7°C, к которому мир в настоящее время стремится.
Массовая потеря ледников приведет к повышению уровня моря, подвергая опасности миллионы людей и вызывая массовую миграцию, что серьезно повлияет на миллиарды людей, зависящих от ледников в регулировании воды, используемой для выращивания продуктов питания, утверждают исследователи.
Однако сокращение выбросов углекислого газа и ограничение нагрева до согласованного на международном уровне целевого показателя в 1,5°C позволило бы сохранить половину ледников. Эта цель становится все более недостижимой, поскольку выбросы продолжают расти, но ученые заявили, что каждое предотвращенное повышение температуры на одну десятую градуса позволит сэкономить 2,7 трлн тонн льда.
Исследование показало, что ледники на западе США и в Канаде серьезно пострадали, и 75% из них уже обречены на таяние. Ледники в высоких холодных горах Гиндукуша и Каракорума более устойчивы, но все равно будут значительно сокращаться по мере повышения глобальной температуры.
В отличие от предыдущих исследований, в этом исследовании используется множество моделей ледников, чтобы изучить их судьбу задолго до конца столетия, отмечает The Guardian. Уже было известно, что к 2100 году около 20% ледников будут обречены на таяние, но долгосрочный анализ показал, что общая потеря ледников, которая уже неизбежна, составляет 39%.
Наряду с повышением уровня моря, таяние ледников приведет к увеличению числа обвалов ледяных озер, которые опустошат населенные пункты, расположенные ниже по течению, и потере диких экосистем, в то время как регионы, зависящие от ледникового туризма, также пострадают.
«Наше исследование с очевидностью показывает, что каждая доля ученой степени имеет значение, — комментирует доктор Гарри Зеколлари из Брюссельского университета в Бельгии, который был одним из руководителей исследования. — Выбор, который мы делаем сегодня, будет иметь значение на протяжении веков, определяя, какую часть наших ледников можно сохранить».
Доктор Лилиан Шустер из Университета Инсбрука, Австрия, и соавтор исследования, подчеркивает: «Ледники являются хорошими индикаторами изменения климата, потому что их отступление позволяет нам увидеть собственными глазами, как меняется климат. Однако, поскольку они изменяются в течение более длительного периода времени, ситуация с ледниками на самом деле намного хуже, чем сегодня наблюдается в горах».
Шустер добавляет, что «еще не поздно действовать сейчас, потому что это исследование показывает, что глобальное потепление на каждую десятую градуса меньше имеет значения», что потенциально уменьшает человеческие страдания, вызванные таянием ледников: «Мы надеемся, что это сообщение вселяет в людей надежду на то, что мы все еще можем что-то сделать».
Базовым годом для анализа был 2020 год, но ледники уже потеряли огромное количество льда до этого из-за глобального потепления за последнее столетие. Однако количественная оценка этих потерь затруднена из-за нехватки исторических данных. «В 1850 году ледники были намного больше, чем сегодня», — отмечает доктор Зеколлари.
В исследовании, опубликованном в журнале Science, использовались восемь различных моделей ледников, каждая из которых была откалибрована с использованием реальных наблюдений. Ученые оценили потерю льда 200 000 ледников в мире за пределами Гренландии и Антарктиды при различных глобальных температурных сценариях, при этом температура оставалась постоянной в течение тысяч лет.
Исследователи признали значительную неопределенность в моделях, но заявили, что ледники наверняка потеряют значительное количество льда, и это может быть намного выше средней оценки. Например, средний прогноз о том, что 40% ледников обречены на гибель при сегодняшнем уровне глобального потепления, в худшем случае может достигать 55%.
Доля обреченных ледников сильно варьируется по всему миру: 80% ледников в южной части Арктической Канады уже обречены на таяние, в то время как только 5% ледников в западной части горной цепи Гиндукуш-Каракорум-Гималаи в настоящее время преданы забвению, пишет The Guardian.
Ситуация мрачная: все, кроме семи из 19 основных ледниковых регионов мира, в конечном итоге потеряют не менее 80% ледников, от Центральной Европы до восточных Гималаев. Ледники исчезнут в Российской Арктике, на западе США и в Исландии, продолжает The Guardian.
Ледники в настоящее время способствуют повышению уровня моря примерно на четверть, а те, которые уже обречены, приведут еще к 11 сантиметрам. Если глобальное потепление достигнет 2,7°C, это приведет к повышению уровня моря на 23 сантиметра только за счет ледников. Ограничение глобального потепления до 1,5°C позволяет снизить его до 14 см.
Профессор Эндрю Шепард из Университета Нортумбрии в Великобритании указывает, что исследование объединило все прогнозы ледниковых моделей в единую оценку. «Ледники являются наиболее ярким примером последствий изменения климата, и они есть во всех уголках нашей планеты, — сказал он. — Это исследование показывает, что таяние ледников будет продолжаться веками, даже если потепление климата прекратится сегодня, и это отрезвляющая мысль — в нашей жизни произойдут кардинальные изменения. Наши горные ландшафты станут неузнаваемыми, если мы продолжим сжигать ископаемое топливо, как сегодня».
Ледники могут казаться чем-то отдаленным, отмечает доктор Зеколлари, но их потеря важна для всех. «Все взаимосвязано. Если вы ездите на своем автомобиле по Великобритании, вы выделяете парниковые газы, и это способствует таянию ледника, который находится примерно в 10 000 км от вас», — сказал он. «Уровень мирового океана поднимается, поэтому вам придется усилить береговую оборону, а это обойдется налогоплательщикам в немалые деньги».