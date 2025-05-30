Названы фатальные последствия резкого таяния ледников в мире

В отличие от предыдущих исследований, в этом исследовании используется множество моделей ледников, чтобы изучить их судьбу задолго до конца столетия, отмечает The Guardian. Уже было известно, что к 2100 году около 20% ледников будут обречены на таяние, но долгосрочный анализ показал, что общая потеря ледников, которая уже неизбежна, составляет 39%.