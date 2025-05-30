Китай запустил амбициозную миссию по изучению двух объектов в Солнечной системе

«Теперь мы можем изучить их вблизи в деталях, которые действительно произведут революцию в нашем понимании их самих и подобных им объектов, — отмечает Тедди Карета. — К тому же, каждый раз, когда мы впервые видим новый вид объектов Солнечной системы с помощью космического аппарата, это все равно, что открывать подарки на свой день рождения. Что бы ни было под оберточной бумагой, всегда интересно увидеть что-то впервые и попытаться сделать все возможное, чтобы понять это».