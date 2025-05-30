Китай запустил амбициозную миссию по изучению двух объектов в Солнечной системе

Китай запустил амбициозную миссию по изучению двух интересных объектов в нашей Солнечной системе, подобных которым никогда ранее не посещали космические аппараты. Миссия «Тяньвэнь-2» стартовала на борту ракеты-носителя Long March 3B с космодрома Сичан в провинции Сычуань в среду в 13:31 по восточному времени (13:31 в четверг по местному времени в Китае), сообщает Национальное космическое управление Китая.
Как и у «Тяньвэнь-1», который стартовал в июле 2020 года с двумя целями — доставить на Марс орбитальный аппарат и марсоход, у «Тяньвэнь—2» есть две цели, отмечает CNN. Первоначальная цель миссии — пролететь мимо астероида и собрать первые в стране образцы с астероида. Космический камень, называемый Камо' Оалева или астероид 2016 HO3, может быть куском, отколовшимся от Луны, который стал «квазиспутником» вблизи нашей планеты. Космический аппарат проведет один год в полете к астероиду и еще год на орбите, оценивая потенциальные места посадки.
После того, как примерно через 2 с половиной года эти образцы будут доставлены на Землю с помощью капсулы, миссии потребуется семь лет, чтобы достичь необычного объекта под названием комета главного пояса 311P/Pan-STARRS и провести облет. Иногда называемый активным астероидом, этот небесный объект вращается между Марсом и Юпитером и образует пыльные хвосты, похожие на кометы.
Как Камо' Оалева, так и 311P/Pan-STARRS являются невероятно интересными объектами, которые происходят из популяций объектов, о существовании которых еще пару лет назад астрономы едва подозревали, комментирует доктор Тедди Карета, научный сотрудник отдела планетологии обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона.
«Теперь мы можем изучить их вблизи в деталях, которые действительно произведут революцию в нашем понимании их самих и подобных им объектов, — отмечает Тедди Карета. — К тому же, каждый раз, когда мы впервые видим новый вид объектов Солнечной системы с помощью космического аппарата, это все равно, что открывать подарки на свой день рождения. Что бы ни было под оберточной бумагой, всегда интересно увидеть что-то впервые и попытаться сделать все возможное, чтобы понять это».
Астрономы впервые обнаружили Камо’Оалеву в 2016 году с помощью телескопа Panoramic Survey Telescope и системы быстрого реагирования (Pan-STARRS) на Гавайях. Бен Шарки, ныне приглашенный старший научный сотрудник Мэрилендского университета в Колледж-Парке, возглавил исследование, опубликованное в ноябре 2021 года, в котором предполагается, что астероид размером с колесо обозрения может быть массивным валуном, выброшенным с Луны в результате столкновения.
Название Камо' Оалева происходит от гавайской песни о сотворении мира, которая намекает на потомство, путешествующее само по себе, поясняет CNN.
Это будет самый маленький астероид, который когда-либо посещался, диаметром от 46 до 58 метров, отмечает доктор Патрик Мишель, директор по исследованиям исключительного класса во Французском национальном центре научных исследований.
Камо' Оалева — это квазиспутник, тип околоземного астероида, который вращается вокруг Солнца, но держится близко к Земле, приближаясь на расстояние около 14,5 миллионов километров от нашей планеты.
«Пока Бен Шарки не увидел, что он отражает свет, как Луна, мы не думали, что в околоземном пространстве есть куски Луны, — отмечает Тедди Карета. — Луна покрыта кратерами, но кто знал, что бурное образование этих кратеров может привести к выбросу камней размером с теннисный корт, которые кажутся нетронутыми и которые мы сможем найти и изучить тысячи или миллионы лет спустя?».
По словам Кареты, изучение Камо’Оалевы и взятие проб может помочь астрономам определить, действительно ли космический камень произошел с Луны или он просто отражает свет аналогичным образом. Карета также участвует в исследовании под руководством Шарки, которое в следующем году будет проводиться с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба для более детального изучения Камоалевы.
«Если это действительно с Луны, то мы, возможно, сможем идентифицировать другие лунные образцы, обладающие схожими свойствами, и сможем получить представление о том, откуда они взялись на поверхности Луны», — отмечает Карета. «Если он только выглядит как Луна, но на самом деле находится где-то в другом месте, то этот образец поможет значительно более обоснованному поиску того, откуда на самом деле прилетел Камо’Оалева».
Миссия также может пролить свет на астероиды, которые могут нанести ущерб, если столкнутся с Землей. Камоалева сравнима по размерам с объектом, разрушившим Тунгуску в Сибири более века назад. По данным Планетарного общества, в 1908 году астероид шириной около 30 метров упал на реку Подкаменная Тунгуска в отдаленном сибирском лесу в России. Это падение уничтожило леса на площади 2150 квадратных километров.
Космический камень 311P/Pan-STARRS — один из наиболее хорошо изученных активных астероидов, — сказал Карета. «Еще всего 25 лет назад мы вообще не знали о существовании активных астероидов — ученые думали, что только ледяные кометы из внешней части Солнечной системы могут образовывать кометоподобные хвосты, но оказалось, что пара десятков астероидов также могут образовывать хвосты без большого количества льда», — сказал Карета.
Астрономы выдвинули ряд гипотез о том, почему объект выбрасывает пыль, включая предположение о существовании очагов давления, которые выбрасывают материал, и идею о том, что другие объекты могут воздействовать на 311P/Pan-STARR и высвобождать элементы.
Пролет мимо активного астероида может точно показать, какие процессы создают пылевые хвосты, исходящие от объекта, и может раскрыть возможности, которые ученые даже не рассматривали.
Данные, собранные «Тяньвэнь-2», могут улучшить широкий спектр исследований объектов во внутренней части Солнечной системы, включая Меркурий, Венеру, Землю, Марс и пояс астероидов.
«Мы многого не знаем ни об одном из этих объектов», — констатирует Карета. «Я не думаю, что какой—либо космический аппарат когда-либо достигал своей цели и не обнаруживал, по крайней мере, нескольких больших сюрпризов — я уверен, что некоторые из наших нынешних представлений о любом объекте совершенно неверны, и я рад видеть, как это происходит».