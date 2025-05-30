«Мы проявили крайнюю жестокость»: Балаева о слухах про смерть Сары Назарбаевой

«Мне кажется, мы проявили крайнюю жестокость по отношению к человеку, который находится на лечении. Если честно, я конкретно не знаю, потому что это касается личной жизни человека, ее семьи. Понятно, что это семья первого президента, но то, что, распространили информацию о смерти, это очень жестоко. Информацию опроверг пресс-секретарь, и правильно сделал, потому что всегда нужно доверять достоверной информации», — сказала Аида Балаева.