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«Мы проявили крайнюю жестокость»: Балаева о слухах про смерть Сары Назарбаевой

Министр культуры и информации РК Аида Балаева в кулуарах Акорды прокомментировала распространившиеся ранее в Сети слухи о смерти Сары Назарбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Bobek.kz

«Мне кажется, мы проявили крайнюю жестокость по отношению к человеку, который находится на лечении. Если честно, я конкретно не знаю, потому что это касается личной жизни человека, ее семьи. Понятно, что это семья первого президента, но то, что, распространили информацию о смерти, это очень жестоко. Информацию опроверг пресс-секретарь, и правильно сделал, потому что всегда нужно доверять достоверной информации», — сказала Аида Балаева.

Отметим, Сара Алпысовна Назарбаева родилась в феврале 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году стала супругой Нурсултана Назарбаева. На официальном сайте первого президента РК говорится, что она является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда «Бобек» — основан в 1992 году. В 1994 году стала президентом фонда «SOS — детские деревни Казахстана», а в 1999-м — председателем попечительского совета благотворительного фонда «Демография».

В 2010 году удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International — «Золотого кольца», которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.