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«Готовь кроссовки!»: в Волгограде пройдет 12-й Зеленый марафон

Масштабное спортивное событие состоится в Волгограде в предстоящую субботу, 31 мая. На центральной набережной соберутся участники 12-го Зеленого марафона.

Источник: AP 2024

Праздник начнется в девять утра от музея «Россия — моя история». Регистрация на детские старты продлится до 10.00, на взрослые старты и северную ходьбу — до 11.00.

Торжественное открытие легкоатлетического забега запланировано на 10.30. Десять минут спустя на старт выйдут юные бегуны. В 11.20 начнется показательный забег с собаками, а в 11.50 — массовый забег на 4,2 километра. В это же время стартуют соревнования по северной ходьбе.

Зеленый марафон — это не только о спорте, но и о благотворительности. Все участники и зрители смогут внести пожертвования на поддержку инклюзивного образования детей с особенностями развития и опытом сиротства. Средства направят в благотворительный фонд «Вклад в будущее».

Для тех, кто придет поддержать бегунов, организаторы подготовили настоящий праздник спорта: свои таланты продемонстрируют для них юные гимнастки, дзюдоисты, самбисты и танцоры.

«А еще можно будет стать победителем забега… на крутой фотозоне», — поделились с vlg.aif.ru организаторы.

Чтобы принять участие, необходимо иметь при себе разрешающее медицинское заключение в виде справки, образец которой можно найти на официальном сайте.

Без нее пакет со стартовым номером участнику не выдадут, поэтому позаботиться о справке стоит заранее.