«Готовь кроссовки!»: в Волгограде пройдет 12-й Зеленый марафон

Праздник начнется в девять утра от музея «Россия — моя история». Регистрация на детские старты продлится до 10.00, на взрослые старты и северную ходьбу — до 11.00.
Торжественное открытие легкоатлетического забега запланировано на 10.30. Десять минут спустя на старт выйдут юные бегуны. В 11.20 начнется показательный забег с собаками, а в 11.50 — массовый забег на 4,2 километра. В это же время стартуют соревнования по северной ходьбе.
Зеленый марафон — это не только о спорте, но и о благотворительности. Все участники и зрители смогут внести пожертвования на поддержку инклюзивного образования детей с особенностями развития и опытом сиротства. Средства направят в благотворительный фонд «Вклад в будущее».
Для тех, кто придет поддержать бегунов, организаторы подготовили настоящий праздник спорта: свои таланты продемонстрируют для них юные гимнастки, дзюдоисты, самбисты и танцоры.
«А еще можно будет стать победителем забега… на крутой фотозоне», — поделились с vlg.aif.ru организаторы.
Чтобы принять участие, необходимо иметь при себе разрешающее медицинское заключение в виде справки, образец которой можно найти на официальном сайте.
Без нее пакет со стартовым номером участнику не выдадут, поэтому позаботиться о справке стоит заранее.