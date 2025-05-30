В Самаре пройдет музыкальный фестиваль Юрия Башмета 1 июня

— На фоне Волги выступят музыканты государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет. Они исполнят фрагменты из оперы «Евгений Онегин», арии из «Иоланта», «Мазепа», «Пиковая дама» и музыку из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», — отметили в сообщении.