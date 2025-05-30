В Самаре пройдет музыкальный фестиваль Юрия Башмета 1 июня

В Самаре в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль Юрия Башметова. Мероприятие состоится на площади Славы 1 июня, об этом сообщили в городской администрации.
— На фоне Волги выступят музыканты государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет. Они исполнят фрагменты из оперы «Евгений Онегин», арии из «Иоланта», «Мазепа», «Пиковая дама» и музыку из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», — отметили в сообщении.
Специально для жителей после концерта будет организован дополнительный общественный транспорт. Будут поданы автобусы № 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 67 и продлено время работы трамвайных маршрутов № 3, 5, 13, 20, 22.