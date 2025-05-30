Только 17% самарских родителей готовы поддержать любой выбор профессии ребенком

Сервис по подбору работы SuperJob провел открытый опрос среди жителей Самары о предпочтениях родителей касательно профессий их детей. Выяснилось, что большинство взрослых негативно относятся к ряду рабочих специальностей.
Наиболее распространённые негативные реакции вызывают профессии дворника (10%), уборщика и продавца (по 8%). Среди малоприятных вариантов отмечены военный специалист, разнорабочий, сотрудник правоохранительных органов, артист, блогер, учитель, официант, грузчик, курьер и водитель (по 1−5%).
Опрос показал, что только 17% родителей согласны поддержать любой профессиональный выбор своего ребенка. Мужчины чаще обеспокоены перспективой чиновничьей карьеры, а женщины работой уборщиком, продавцом, врачом или блогером.
Исследование проводилось с 5 по 28 мая 2025 года.
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