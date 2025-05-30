Нейросеть обучили генерировать модели предприятий для бизнес-процессов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) обучили нейросеть генерировать модели предприятий для проектирования бизнес-процессов. Технология позволит существенно повысить уровень автоматизации этой работы, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Разработанные нами алгоритмы позволяют не только создавать модели “с нуля”, но и дополнять имеющиеся фрагменты моделей, что позволяет пользователю определить ключевые элементы модели, а система достроит все недостающие элементы», — привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Андрея Пономарева.
Уточняется, что проектирование моделей предприятий и бизнес-процессов остается во многом ручной задачей. Проектировщик отвечает за творческую составляющую процесса, а также вынужден выполнять рутинную работу, связанную с выбором шаблонов, анализом передовых практик, что может занимать много времени. Существующие CASE-средства — программы для проектирования бизнес-процессов предоставляют поддержку лишь в области проверки синтаксиса, поиска шаблонов в имеющихся библиотеках, а также средства автодополнения, основанные на имеющихся базах знаний.
По данным пресс-службы, исследователи СПб ФИЦ РАН предложили подход, который позволяет при помощи нейросетей генерировать модели предприятий и процессов, удовлетворяющие требованиям пользователей — проектировщиков, менеджеров, бизнес-аналитиков. В ходе экспериментов они проанализировали открытые наборы данных, провели предобработку данных, доработали существующие модели машинного обучения, а также сами алгоритмы обучения.
Библиотека моделей, созданная учеными СПб ФИЦ РАН, находится в открытом доступе для исследователей и разработчиков программного обеспечения.