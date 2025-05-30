Нейросеть обучили генерировать модели предприятий для бизнес-процессов

Уточняется, что проектирование моделей предприятий и бизнес-процессов остается во многом ручной задачей. Проектировщик отвечает за творческую составляющую процесса, а также вынужден выполнять рутинную работу, связанную с выбором шаблонов, анализом передовых практик, что может занимать много времени. Существующие CASE-средства — программы для проектирования бизнес-процессов предоставляют поддержку лишь в области проверки синтаксиса, поиска шаблонов в имеющихся библиотеках, а также средства автодополнения, основанные на имеющихся базах знаний.